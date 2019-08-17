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Филипп будет играть под 5-м номером за «Динамо»

13:10
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Новичок «Динамо», нападающий Максимилиан Филипп заявлен на сезон-2019/20 под 5-м номером, сообщает официальный сайт РПЛ. Ранее под этим номером выступал хавбек Абдул Азиз Тетте, который покинул команду.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил, что Филипп попадет в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Локомотива». Встреча пройдет 18 августа.

Динамо — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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