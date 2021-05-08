Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на победу над «Краснодаром» (3:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравился второй тайм. «Краснодар» вообще никакой. У них играли одиннадцать ПТУшников. А ЦСКА молодцы. Влашич повлиял на нашу молодежь, они сегодня на него работали. Была коллективная игра, хорошее взаимопонимание, взаимовыручка. Появилась стабильность», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев отметил, что ЦСКА будет очень непросто попасть в еврокубки.

«Будет сложно. Ни «Рубин», ни «Сочи» не хотят проигрывать. У них и матчи легче, они будут отталкиваться от себя. Будем надеяться, что у армейцев все получится. Невозможно предугадать, как все сложится. Сегодня «Рубин» проигрывал в два мяча, а по итогу выиграл. В футболе все возможно. Дай Бог, чтобы у ЦСКА все получилось», — добавил Пономарев.

ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб одержал волевую победу со счетом 3:1. Победный гол в ворота «Краснодара» забил Федор Чалов.

(Владимир Пушкарев)