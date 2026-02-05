Аршавин назвал себя лучшим футболистом в истории РПЛ

Экс-нападающий «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и «Арсенала» Андрей Аршавин считает себя лучшим футболистом в истории РПЛ.

«Лучший игрок в истории РПЛ? С какого года? А хотя с любого — я», — цитирует 44-летнего Аршавина пресс-служба лиги.

Вместе с «Зенитом» Аршавин трижды выигрывал чемпионат России (в сезонах 2007, 2011/12, 2014/15), дважды становился серебряным призером (2003, 2013/14) и один раз — бронзовым (2001).

Нападающий играл за «Зенит» в 1999-2008 и 2012-2015 годах.