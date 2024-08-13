Фернанду Мейра назвал «Зенит» лучшим российским клубом 10-летия

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра считает, что дейсьвующий чемпион РПЛ является лучшим российским футбольным клубом последнего 10-летия.

«Год за годом, сезон за сезоном «Зенит» остается лучшей командой в РПЛ. Последний сезон был тяжелым, но я думаю, что «Зенит» отдохнул немного в середине чемпионата. Я уверен, что в этом сезоне все будет нормально, что «Зенит» выиграет чемпионат снова. Причем с большим отрывом от второго места. Ведь «Зенит» — явно лучший российский клуб последнего 10-летия, я уверен, что это самая сильная команда в стране», — цитирует Мейру ТАСС.

Португалец выступал за петербургский клуб с 2009 по 2011 год, став чемпионом России-2010.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом в 6-й раз подряд и в 11-й раз в истории.