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Сегодня, 15:32

Клуб РПЛ заявил иранского футболиста с фамилией из 25 букв

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Махачкалинское «Динамо» внесло в заявку на сезон иранского полузащитника, фамилия которого состоит из 25 букв. Его зовут Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай.

21-летний футболист станет выступать за команду под десятым номером. Ранее сообщалось, что на его игровую футболку будет нанесено имя Джавад.

Новичок махачкалинцев имеет опыт выступлений за сборную Ирана — в 2023 году он провел два матча в составе национальной команды.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

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Педро

Зенит

 3
П
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Алексей Батраков

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Бителло

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Динамо

 3 1 0
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