Клуб РПЛ заявил иранского футболиста с фамилией из 25 букв

Махачкалинское «Динамо» внесло в заявку на сезон иранского полузащитника, фамилия которого состоит из 25 букв. Его зовут Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай.

21-летний футболист станет выступать за команду под десятым номером. Ранее сообщалось, что на его игровую футболку будет нанесено имя Джавад.

Новичок махачкалинцев имеет опыт выступлений за сборную Ирана — в 2023 году он провел два матча в составе национальной команды.