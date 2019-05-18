21:19 | Футбол — РПЛ

Фернанду и Адриану пропустят матч против "Оренбурга" из-за перебора желтых карточек

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Полузащитник "Спартака" Фернанду и нападающий красно-белых Луиз Адриану получили предупреждения в матче 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1). Эти желтые карточки стали для бразильцев четвертыми в текущем сезоне. Они пропустят заключительный матч чемпионата России против "Оренбурга".

Крылья Советов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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