Фернандеш рассказал, к чему не смог приспособиться в России
15:31
Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе признался, что не смог привыкнуть к холоду в России.
— Не смог приспособиться к холоду, — приводит слова Фернандеша пресс-служба «быков». — В Москве холоднее, чем в Краснодаре, и это было не слишком комфортно. По-моему, к холоду невозможно привыкнуть!
В текущем сезоне 33-летний Фернандеш провел 2 матча за «быков» и не отметился результативными действиями. Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 года по лето 2019-го.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 1774Все опросы
Кто фаворит чемпионата России после 12 туров?
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=135647