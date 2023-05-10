Фернандес рассматривает возможность возвращения в ЦСКА этим летом

Марио Фернандес рассматривает возможность возвращения в ЦСКА в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По информации источника, московский клуб ведет переговоры с представителями игрока.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.