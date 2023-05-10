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Машкарин: «Наверняка Клотет хотел привести свой штаб в «Торпедо», но ему не дали этого сделать»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Торпедо» Денис Машкарин отреагировал на информацию о том, что главный тренер черно-белых Жозеп Клотет отстранил своего помощника Николая Савичева от работы с командой.

«Надо знать причину, почему Клотет убрал Савичева. Может быть, по дисциплинарным вещам, а может, он ушел по собственной инициативе из-за того, что не разделяет те требования, которые предъявляет главный тренер. Думаю, что руководство клуба определяет, как он будет работать и с кем. Наверняка Клотет хотел привести свой штаб, но ему не дали этого сделать. И он принял те условия работы, которые были предоставлены», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

10 мая стало известно о том, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

Клотет возглавил московский клуб в марте 2023 года. На данный момент автозаводцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-ob-otstranenii-savicheva-navernyaka-klotet-hotel-privesti-svoj-shtab-v-torpedo-no-emu-ne-pozvolili/
Николай Савичев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Денис Машкарин
Жозеп Клотет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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