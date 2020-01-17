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Фелипе Визеу: «Очень рад переходу в «Ахмат»

11:38
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Новичок «Ахмата» форвард Фелипе Визеу дал интервью клубной пресс-службе после перехода в российскую команду.

«Я очень рад переходу в «Ахмат» и играть в этом клубе, — сказал Визеу в интервью «Ахмату». — Буду отдаваться на поле, доказывать руководству, тренеру и болельщикам. Приняли меня хорошо, сразу познакомился со всеми. Больше общаюсь с бразильцами и латиноамериканцами. К сожалению, пока плохо говорю на английском. Но все меня поддерживают.

Стараюсь смотреть в интернете и по ТВ разные чемпионаты. Видел и игры РПЛ. Заметил, что все команды играют ровно. Клубы из нижней части таблицы могут побеждать топовые команды.

Я — нападающий, моя задача завершать, забивать голы. Надеюсь, что мне удастся не разочаровать всех, кто болеет за клуб. Здесь хорошие и качественные футболисты. Будем помогать друг другу, чтобы достойно завершить сезон и хорошо выступить в Кубке".

Права на 22-летнего Визеу принадлежат «Удинезе».

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=JOahweYgg7I

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