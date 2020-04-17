Федун выделил 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

Владелец «Спартака» Леонид Федун выделил 10 миллионов рублей столичному центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza. 15 апреля центр обратился к Федуну с просьбой о помощи.

Общее состояние Леонида Федуна оценивается в 6,3 миллиарда долларов, он входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс».

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

В мире на данный момент выявлены 2 208 376 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрированы 148 730 смертей, 558 715 человек вылечились.