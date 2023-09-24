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Гендиректор «Пари НН» — об уходе Михайлова и Сулейманова: «Ни в коем случае не считаем их потерями»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился уходом из команды Ярослав Михайлов и Тимура Сулейманова.

— Мы ни в коем случае не считаем их потерями, — приводит слова Мелика-Гусейнова «Известия». — Это рабочая ситуация, и мы были к ней готовы. У нас появились Хуан Боселли, Николоз Кутателадзе — игроки очень высокого, как нам видится, уровня. Они показывают хорошие спортивные результаты. Мы видели, как они организовали гол в концовке матча с «Динамо» (1:1), помогли нам уйти от поражения. И в игре со «Спартаком» тот же Боселли немало создавал впереди. Поэтому уходы Михайлова и Сулейманова не должны сказаться.

— Устроила сумма трансфера Михайлова в «Зенит»?

— Конечно, хочется большего, но, если бы мы затянули эту историю дольше, то цифры были бы меньше.

— По Сулейманову у «Локомотива», как я понимаю, есть опция права выкупа у вас игрока?

— Ну да. Есть, конечно.

Михайлов выступал за «Пари НН» с осени 2022 по лето 2023 года. В летнее трансферное окно нижегородский клуб выкупил контракт футболиста у «Зенита», но в сентябре клуб из Санкт-Петербурга совершил обратный выкуп Михайлова у «Пари НН» и отправил его в аренду в «Оренбург».

Сулейманов перешел в «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа.

Источник: https://iz.ru/1578411/aleksei-fomin/na-tormoz-nazhimat-ne-budem
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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Гендиректор «Пари НН»: «Девятое место — средний уровень, мы хотим быть выше»
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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 - : -
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