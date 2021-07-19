Федун назвал бессмысленным возвращение российского футбола на систему «весна-осень»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень».

«Что касается системы «осень — весна», здесь я согласен с авторами реформы. Это уже сложившаяся система, нет никакого смысла ее менять. Она имеет значение только для клубов низшего эшелона.

Клубы ПФЛ играют свои 7-8 месяцев, потом увольняют всех, никому не платя зарплату, и ждут 4-5 месяцев, пока сойдет снег, поля придут в порядок, набирают новую команду и играют по новой. Для них возвращение в систему «весна — осень» является экономически оправданным», — цитирует Федуна ТАСС.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.