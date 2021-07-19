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Федун назвал бессмысленным возвращение российского футбола на систему «весна-осень»

11:00
Леонид Федун. Фото Getty Images
Леонид Федун. Фото Getty Images
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень».

«Что касается системы «осень — весна», здесь я согласен с авторами реформы. Это уже сложившаяся система, нет никакого смысла ее менять. Она имеет значение только для клубов низшего эшелона.

Клубы ПФЛ играют свои 7-8 месяцев, потом увольняют всех, никому не платя зарплату, и ждут 4-5 месяцев, пока сойдет снег, поля придут в порядок, набирают новую команду и играют по новой. Для них возвращение в систему «весна — осень» является экономически оправданным», — цитирует Федуна ТАСС.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» с сезона-2011/12.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11932273

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