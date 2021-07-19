«Спартак» поздравил Самедова с 37-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения экс-полузащитника сборной России Александра Самедова. Ему исполнилось 37 лет.

— Воспитаннику «Спартака» и чемпиону России в составе красно-белых Александру Самедову — 37! Поздравляем с днем рождения, благодарим за победные голы в сезоне-2016/17 и желаем всего наилучшего, — говорится в сообщении.

Самедов завершил карьеру футболиста летом 2019 года. Полузащитник начал свою карьеру в «Спартаке» (2002-2005, 2017-2018), выступал за «Локомотив» (2005-2008, 2012-2016), «Москву» (2008-2009) и «Динамо» (2010-2012).

В составе «Спартака» Самедов стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017), а в составе «Локомотива» — трехкратным обладателем Кубка страны (2007, 2015, 2017). За сборную России провел 53 матча, в которых забил 7 голов.

В январе Самедов был назначен старшим селекционером по молодежному футболу в «Локомотиве».