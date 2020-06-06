Федун навестил «Спартак» на базе в Тарасовке
21:02
Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на базу клуба в Тарасовке. Он посетил тренировку красно-белых и поприветствовал команду. После занятия Федун пообщался с тренерским штабом и гендиректором Томасом Цорном.
Ранее сообщалось, что Федун переболел коронавирусом. Ближайший матч «Спартак» проведет 20 июня на выезде против «Арсенала».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-06-06-leonid_fedun_navestil_komandu_v_tarasovke/
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