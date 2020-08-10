РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун хочет, чтобы ВАР в матчах РПЛ работали иностранцы

10 августа 2020, 14:38
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил приглашать видеоассистентов арбитра из других стран.

— Безусловно, приглашение иностранцев на ВАР является необходимым условием восстановления доверия к системе, — цитирует ТАСС Федуна. — При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира.

9 августа главный арбитр встречи 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей: судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.

Казарцев покинул стадион поздно ночью после игры и не стал разговаривать с журналистами.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 51889
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир