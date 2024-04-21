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Сегодня, 17:01

Федотов заявил, что в ЦСКА готовят смену Акинфееву

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему голкипер Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева на матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Игорь здоров, готов, у нас напряженный график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с «Балтикой», и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надежный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Всего на счету 38-летнего голкипера 760 матчей за армейцев, 689 пропущенных голов и 316 сыгранных на ноль встреч.

Источник: Газета.Ru
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Клаудиньо забил 20-й гол «Зенит»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
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 - : -
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Максим Глушенков

Локомотив

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