Клаудиньо забил 20-й гол «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо преодолел отметку в 20 голов за команду.

27-летний бразилец открыл счет в матче против «Оренбурга» в 25-м туре РПЛ.

Теперь на его счету 20 голов и 24 результативные передачи в 95 матчах за сине-бело-голубых. Полузащитник выступает за «Зенит» с лета 2021 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».