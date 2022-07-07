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Сегодня, 22:37

Федотов ответил на вопрос, на кого он будет рассчитывать из молодежной команды

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, на кого он будет рассчитывать из молодежной команды.

— На кого из молодежки будем рассчитывать? Не будем об этом говорить. Им свойственно витать в облаках, поэтому оставим это между нами.

Также Федотов ответил, о чем общался с Хорхе Карраскалем после матча с «Сочи» в в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (2:1).

— О чем общался с Карраскалем? Это были тактические вещи, которые надо добавлять. Есть, к чему стремится.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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