Федотов ответил на вопрос, на кого он будет рассчитывать из молодежной команды

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, на кого он будет рассчитывать из молодежной команды.

— На кого из молодежки будем рассчитывать? Не будем об этом говорить. Им свойственно витать в облаках, поэтому оставим это между нами.

Также Федотов ответил, о чем общался с Хорхе Карраскалем после матча с «Сочи» в в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (2:1).

— О чем общался с Карраскалем? Это были тактические вещи, которые надо добавлять. Есть, к чему стремится.