Федотов рассказал, как карантин повлиял на подготовку «Сочи» к сезону

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал об особенностях подготовки команды к сезону в условиях карантина из-за случаев коронавируса.

«Очень большая группа футболистов у нас переболела (коронавирусом — Прим. «СЭ») именно в тот период, когда нужно было передохнуть, перезагрузиться, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — У нас было пять выходных, но большинство футболистов находилось на карантине. Они были ограничены в передвижениях, согласно регламенту по ковиду. Мы вышли 28-го когда сняли карантин, и приступили к занятиям. Естественно, смотрели, корректировали уровень нагрузок. Был составлен план, но мы от него отходили, видя, насколько футболистам сложно. Мы снимали тренировки, делали какие-то восстановительные мероприятия. Мы индивидуально подходили к каждому, следя за состоянием футболистов.

Нам было очень важно не перегрузиться, постепенно нагружая футболистов. Две недельки — это, конечно, маловато. Как показал дальнейший ход событий, со «Спартаком» мы очень хорошо выглядели по движению, не уступили в этом компоненте. А потом мы тестировали футболистов, до следующего матча пять дней, и мы видели, что нам будет сложно, потому что футболисты не восстанавливались. После игры со «Спартаком» восстановление «зависло». И мы ничего не могли поделать с этим. Принимали различные меры — тренировочные и медикаментозные, но матч с «Химками» показал, что у нас отсутствовали рывки и спринты. В этом мы «Химкам» проиграли вчистую».

Сегодня «Сочи» на выезде сыграет с «Тамбовом» в матче пятого тура РПЛ. Начало игры в 18.30 по московскому времени.