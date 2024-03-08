Веденеев: «Если «Зенит» не победит «Урал», то хозяева клуба забеспокоятся»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Уралом».

«Если «Зенит» не победит «Урал», это будет серьезный звонок? Скорее всего, забеспокоятся хозяева клуба. Ситуация нестандартная, все может произойти. По составу, как у «Зенита», сильно по мотивации ударило отсутствие Лиги чемпионов. Там, где играет много русских, на них это никак не повлияло», — приводит слова Веденеева «Спорт День за Днем».

«Урал» сыграет с «Зенитом» 9 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск).

После 19 сыгранных туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Уральцы располагаются на 13-й строчке (19 очков).