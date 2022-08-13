Михаил Кержаков — о победе над ЦСКА: «Если бы не Акинфеев, то там 2-3 спокойно залетело в ворота»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Если бы не Игорь, то там 2-3 спокойно залетело в ворота. Акинфеев творил чудеса в первом тайме. Во втором уже игра немножко выровнялась. Пропустили, потом пропустили с офсайда, но Густаво забил сумасшедший гол. Здорово получилось.

— До того, как забил Густаво, было 5 минут, мне показалось, сильного давления со стороны ЦСКА. Это чувствовалось?

— Естественно. Они немножко перехватились инициативу, забили гол. Этот гол их окрылил. Они побежали в атаку и сделали в перерыве замены. Они хорошо сработали.