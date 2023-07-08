Уилкшир заявил, что Кокорина сложно считать легендой «Динамо» посла игр за «Зенит» и «Спартак»

Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир высказал мнение о карьере Александра Кокорина в РПЛ.

«Можно ли считать Сашу легендой «Динамо»? Не мне решать, а болельщикам. Однако сложно считать Кокорина легендой бело-голубых посла игр за принципиальных соперников — «Зенита» и «Спартака». Только преданные болельщики «Динамо» могут решить, является он для них своим или нет», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Кокорин выступал за «Динамо» в 2008-2016 годах. В России он таже выступал за «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака».