Ломаев рассказал о реакции игроков «Крыльев» на спасение Фролова в матче со «Спартаком»
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как игроки самарцев поблагодарили его партнера вратаря Евгения Фролова за спасение в матче против «Спартака» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
35-летний голкипер отразил пенальти, который исполнял Квинси Промес при счете 1:0 в пользу «Крыльев». В итоге самарцы удержали победу и сохранили место в РПЛ.
«Не было такого, чтобы команда проставлялась перед Фроловым за спасение в матче со «Спартаком». После игры сразу был банкет. Все спонтанно получилось. Просто все Жеку благодарили, говорили, что он оставил команду в Премьер-Лиге. По факту так и получилось. Все были рады за него и тому, что он помог команде в такую трудную минуту», — цитирует Ломаева Metaratings.
«Крылья Советов» с 32 очками финишировали на 12-й строчке в чемпионате России.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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