Федотов ответил, лежит ли вина за гол Зиньковского на Акинфееве

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил, лежит ли вина за гол Антона Зиньковского на голкипере Игоре Акинфееве, и объяснил, как ЦСКА пропустил от красно-белых второй мяч, который забил Александр Соболев.

— Кстати, лежит ли, по-вашему, на вратаре доля ответственности за гол Зиньковского? Он пробил из-за штрафной левой, «чужой» для него ногой — может, это и поставило Акинфеева в тупик?

— В «Сочи» мне уже приходилось сталкиваться с такими ударами Зиньковского. Тогда на границе штрафной мяч тоже удачно подскочил и лег ему на ногу. Мы проигрывали — 0:2, сравняли счет, и пошла последняя минута, когда Антон тоже с левой ноги зарядил нам в «девятку».

А здесь, как я понимаю, был удар на удачу, не обводящий, не продуманный. Да, позицию нельзя назвать убойной. Но мяч полетел со «свалом» от Игоря, под штангу, и, думаю, шансов у него не было. Только если бы на пути мяча кто-то встретился, можно было бы избежать гола. Кстати, показали метраж, что это самый дальний гол Зиньковского в карьере.

— На пресс-конференции вы сказали, что при втором голе «Спартака» Виллиану Роше не стоило выбрасываться на Промеса. Как оцените его адаптацию к команде и его игру в дерби? Соболев говорил, что он лежал в общей сложности минут 15.

— Не буду вступать в дискуссию ни с Соболевым, ни с кем-то еще. На мой взгляд, Роша провел очень хорошую и качественную игру, за исключением, может быть, одного этого эпизода. Но тут надо отдать должное Промесу: он нашел возможность сделать эту передачу вразрез. Мы же располагались слишком высоко. Нужно было чуть-чуть «падать» назад.

— Именно Роше?

— Ему стоило двигаться к своей штрафной. Там у нас еще был Зайнутдинов, который тоже не оценил ситуацию до конца. Бахтиер как раз опускался и не увидел этого движения Роши вперед. Если было бы синхронное действие вперед, тогда Соболев мог оказаться в офсайде.

— Отсутствие сильнейшего защитника, Дивеева, стало для вас проблемой в матче против блестяще играющей пары форвардов Промес — Соболев?

— Как показал первый тайм, нет. Наши футболисты сыграли свои роли, справились с заданием. Да, во втором тайме Соболев забил. Но тут говорил бы об игре всей команды в обороне. Мы в разборе всегда отталкиваемся от этого.

— Что еще было сделано неправильно в этом эпизоде?

— Сначала случилась потеря мяча в центральной части поля, даже ближе к штрафной «Спартака». Последовал пас на Промеса. Наверное, в этот момент нужно было совершать тактический фол. Мы знаем силу «Спартака» на пространстве. Они этим пространством и воспользовались.