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Сегодня, 17:20

Федотов ответил, лежит ли вина за гол Зиньковского на Акинфееве

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил, лежит ли вина за гол Антона Зиньковского на голкипере Игоре Акинфееве, и объяснил, как ЦСКА пропустил от красно-белых второй мяч, который забил Александр Соболев.

— Кстати, лежит ли, по-вашему, на вратаре доля ответственности за гол Зиньковского? Он пробил из-за штрафной левой, «чужой» для него ногой — может, это и поставило Акинфеева в тупик?

— В «Сочи» мне уже приходилось сталкиваться с такими ударами Зиньковского. Тогда на границе штрафной мяч тоже удачно подскочил и лег ему на ногу. Мы проигрывали — 0:2, сравняли счет, и пошла последняя минута, когда Антон тоже с левой ноги зарядил нам в «девятку».

А здесь, как я понимаю, был удар на удачу, не обводящий, не продуманный. Да, позицию нельзя назвать убойной. Но мяч полетел со «свалом» от Игоря, под штангу, и, думаю, шансов у него не было. Только если бы на пути мяча кто-то встретился, можно было бы избежать гола. Кстати, показали метраж, что это самый дальний гол Зиньковского в карьере.

— На пресс-конференции вы сказали, что при втором голе «Спартака» Виллиану Роше не стоило выбрасываться на Промеса. Как оцените его адаптацию к команде и его игру в дерби? Соболев говорил, что он лежал в общей сложности минут 15.

— Не буду вступать в дискуссию ни с Соболевым, ни с кем-то еще. На мой взгляд, Роша провел очень хорошую и качественную игру, за исключением, может быть, одного этого эпизода. Но тут надо отдать должное Промесу: он нашел возможность сделать эту передачу вразрез. Мы же располагались слишком высоко. Нужно было чуть-чуть «падать» назад.

— Именно Роше?

— Ему стоило двигаться к своей штрафной. Там у нас еще был Зайнутдинов, который тоже не оценил ситуацию до конца. Бахтиер как раз опускался и не увидел этого движения Роши вперед. Если было бы синхронное действие вперед, тогда Соболев мог оказаться в офсайде.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

— Отсутствие сильнейшего защитника, Дивеева, стало для вас проблемой в матче против блестяще играющей пары форвардов Промес — Соболев?

— Как показал первый тайм, нет. Наши футболисты сыграли свои роли, справились с заданием. Да, во втором тайме Соболев забил. Но тут говорил бы об игре всей команды в обороне. Мы в разборе всегда отталкиваемся от этого.

— Что еще было сделано неправильно в этом эпизоде?

—  Сначала случилась потеря мяча в центральной части поля, даже ближе к штрафной «Спартака». Последовал пас на Промеса. Наверное, в этот момент нужно было совершать тактический фол. Мы знаем силу «Спартака» на пространстве. Они этим пространством и воспользовались.

Антон Зиньковский
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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