Федотов ответил, лежит ли вина за гол Зиньковского на Акинфееве
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил, лежит ли вина за гол Антона Зиньковского на голкипере Игоре Акинфееве, и объяснил, как ЦСКА пропустил от красно-белых второй мяч, который забил Александр Соболев.
— Кстати, лежит ли, по-вашему, на вратаре доля ответственности за гол Зиньковского? Он пробил из-за штрафной левой, «чужой» для него ногой — может, это и поставило Акинфеева в тупик?
— В «Сочи» мне уже приходилось сталкиваться с такими ударами Зиньковского. Тогда на границе штрафной мяч тоже удачно подскочил и лег ему на ногу. Мы проигрывали — 0:2, сравняли счет, и пошла последняя минута, когда Антон тоже с левой ноги зарядил нам в «девятку».
А здесь, как я понимаю, был удар на удачу, не обводящий, не продуманный. Да, позицию нельзя назвать убойной. Но мяч полетел со «свалом» от Игоря, под штангу, и, думаю, шансов у него не было. Только если бы на пути мяча кто-то встретился, можно было бы избежать гола. Кстати, показали метраж, что это самый дальний гол Зиньковского в карьере.
— На пресс-конференции вы сказали, что при втором голе «Спартака» Виллиану Роше не стоило выбрасываться на Промеса. Как оцените его адаптацию к команде и его игру в дерби? Соболев говорил, что он лежал в общей сложности минут 15.
— Не буду вступать в дискуссию ни с Соболевым, ни с кем-то еще. На мой взгляд, Роша провел очень хорошую и качественную игру, за исключением, может быть, одного этого эпизода. Но тут надо отдать должное Промесу: он нашел возможность сделать эту передачу вразрез. Мы же располагались слишком высоко. Нужно было чуть-чуть «падать» назад.
— Именно Роше?
— Ему стоило двигаться к своей штрафной. Там у нас еще был Зайнутдинов, который тоже не оценил ситуацию до конца. Бахтиер как раз опускался и не увидел этого движения Роши вперед. Если было бы синхронное действие вперед, тогда Соболев мог оказаться в офсайде.
— Отсутствие сильнейшего защитника, Дивеева, стало для вас проблемой в матче против блестяще играющей пары форвардов Промес — Соболев?
— Как показал первый тайм, нет. Наши футболисты сыграли свои роли, справились с заданием. Да, во втором тайме Соболев забил. Но тут говорил бы об игре всей команды в обороне. Мы в разборе всегда отталкиваемся от этого.
— Что еще было сделано неправильно в этом эпизоде?
— Сначала случилась потеря мяча в центральной части поля, даже ближе к штрафной «Спартака». Последовал пас на Промеса. Наверное, в этот момент нужно было совершать тактический фол. Мы знаем силу «Спартака» на пространстве. Они этим пространством и воспользовались.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1