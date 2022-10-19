Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:02

Колосков: «Не вижу угроз для чемпионата России»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» оценил последствия введения в некоторых регионах РФ особого режима работы.

«Не думаю, что это станет причиной приостановки чемпионата. Думаю, что это больше связано с повышением бдительности органов власти. Во всяком случае не вижу угроз для чемпионата России по футболу. Не думаю, что данные меры могут заставить иностранцев уехать. Это их никак не касается», — сказал Колосков «СЭ».

Как ранее сообщил президент РПЛ Александр Алаев, лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа президента РФ. Особый режим работы вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.

РПЛ
Вячеслав Колосков
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа давит на НХЛ: Россия останется без Кубка мира?
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Федотов — о кадровых проблемах в защите ЦСКА: «В обороне нам пока не хватает людей. Понимаем, что делать в зимней паузе»
Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым
Александр Алаев: «РПЛ проводит консультации с регионами, в которых введен особый режим работы»
Гаджиев прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля
Магкеев назвал позитивными изменения в руководстве «Локомотива»
«В судейских решениях нет последовательности — в одной игре свистят по одному, в другой — по второму». Интервью Глебова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК: Карасев правильно не удалил двух игроков ЦСКА в матче со «Спартаком», но ошибся с третьим

Федотов ответил, лежит ли вина за гол Зиньковского на Акинфееве
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости