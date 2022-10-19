Федотов — о кадровых проблемах в защите ЦСКА: «В обороне нам пока не хватает людей. Понимаем, что делать в зимней паузе»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о кадровых проблемах в обороне красно-синих.
— Согласны ли с тем, что пока у ЦСКА в игре нет баланса и атака явно лучше обороны?
— На сто процентов. Нам пока не хватает людей. У Бруно Фукса очередная травма, Бахтиер Зайнутдинов готовился к этому матчу только несколько дней, пропустив две игры. Тренировочная и игровая деятельность отличаются, и в плане организационных действий в атаке он не был так хорош, как обычно. Мы потеряли ключевого игрока — Игоря Дивеева. До последнего было под вопросом участие в дерби Виллиана Роши. В обороне действительно есть куда стремиться и обретать баланс. Мы понимаем, что делать во время зимней паузы.
— Фукс давно превратился в мем. У вас есть еще надежда его реанимировать, как это сделал «Зенит» с Малкомом после долгого периода травм?
- Вроде бы реанимировали, но пришла очередная травма. Он уже обрел некую форму, провел матч и вдруг на предыгровой разминке в Химках получил растяжение. Так бывает. Нам пришлось чуть-чуть форсировать за неимением центральных защитников его готовность к игре с «Химками». Но организму тоже нужно набраться сил и стабильности после долгих простоев. Здесь и кроется главное. Нужно время, чтобы тщательно, на протяжении нескольких недель, готовить организм к серьезной беговой работе в футболе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1