Федотов об уходе Эджуке: «Это безобразие»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об уходе из команды форварда Чидеры Эджуке.

«Это безобразие. Не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Мы с ним общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В начале июля Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел до конца сезона-2022/23 в берлинскую «Герту».

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.