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Сегодня, 12:04

Федотов об уходе Эджуке: «Это безобразие»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Чидера Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об уходе из команды форварда Чидеры Эджуке.

«Это безобразие. Не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Мы с ним общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В начале июля Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел до конца сезона-2022/23 в берлинскую «Герту».

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4756353-ne-nado-nichego-obeschat-chtoby-potom-ne-imet-blednyj-vid-fedotov-raskritikoval-edzhuke.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Герта
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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