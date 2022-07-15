Федотов об уходе Эджуке: «Это безобразие»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об уходе из команды форварда Чидеры Эджуке.
«Это безобразие. Не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Мы с ним общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать», — приводит слова Федотова «Чемпионат».
В начале июля Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел до конца сезона-2022/23 в берлинскую «Герту».
В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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