«Торпедо» возобновило переговоры с защитником Смольниковым

«Торпедо» вернулось к переговорам с защитником Игорем Смольниковым, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, о возможном сотрудничестве может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Химок».

По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.