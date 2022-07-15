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Дмитрий Сычев назвал Газзаева самым жестким тренером в своей карьере

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев в рамках мастер-класса РФС в Челябинске назвал самого жесткого тренера в своей карьере.

«Самый жесткий тренер в карьере? Газзаев. У нас было упражнение на задержку дыхания под водой. Вынырнул раньше — 500 долларов штраф. С тренировок мы уползали», — сказал Сычев.

38-летний Сычев играл под руководством Газзаева в сборной России.

Дмитрий Сычев
Валерий Газзаев
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