Дмитрий Сычев назвал Газзаева самым жестким тренером в своей карьере

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев в рамках мастер-класса РФС в Челябинске назвал самого жесткого тренера в своей карьере.

«Самый жесткий тренер в карьере? Газзаев. У нас было упражнение на задержку дыхания под водой. Вынырнул раньше — 500 долларов штраф. С тренировок мы уползали», — сказал Сычев.

38-летний Сычев играл под руководством Газзаева в сборной России.