Дмитрий Сычев назвал Газзаева самым жестким тренером в своей карьере
Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев в рамках мастер-класса РФС в Челябинске назвал самого жесткого тренера в своей карьере.
«Самый жесткий тренер в карьере? Газзаев. У нас было упражнение на задержку дыхания под водой. Вынырнул раньше — 500 долларов штраф. С тренировок мы уползали», — сказал Сычев.
38-летний Сычев играл под руководством Газзаева в сборной России.
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|0
|0
|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
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|Ахмат
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|0
|0
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
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12
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|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
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|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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