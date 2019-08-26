Федотов доволен новичками «Оренбурга». И тем, что они просто появились

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после гостевого матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) оценил новых футболистов команды. На неделе клуб арендовал у «Динамо» трех игроков — полузащитников Федора Черных, Владимира Москвичева и Данила Липового, а также подписал словенского хавбека Жигу Шкофлека.

— Мы затянули, опоздали. Это даже не обсуждается, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. — Ребята пришли, буквально две тренировки провели с нами — сегодня были нюансы по игре в обороне, перестроениям, какими-то моментами взаимопонимания. Это так быстро не делается. А так новичками довольны. Довольным тем, что они вообще появились. И тем, как выглядели. Понятно, что тот же Федя Черных долго не имел игровой практики, что в эпизодах сказывалось. (Артем Агапов)