Смолов о Соболеве: «Его поведение — не наигранная история»

Бывший футболист сборной России Федор Смолов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.

«Саша — состоявшийся футболист, который забил много голов, играл за сборную. Его поведение — это не наигранная история. Ему виднее, как себя вести», — сказал Смолов «СЭ».

4 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. Соболев отметился голом на 55-й минуте. Александр забил в четвертом подряд матче чемпионата России.

В сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.

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