Федор Смолов: "Потенциал у меня еще точно есть"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов считает, что у него еще есть потенциал прибавить в мастерстве. Также он признался, что играть сразу в трех турнирах сложно.

- Считаете ли вы, что прибавили в мастерстве за уходящий год, и сколь велик ваш потенциал?

– Считаю, что прибавил, но… потенциал еще точно есть! - приводит "Независимая спортивная газета" слова Смолова.

– Что дало вам участие в Лиге Европы в составе "Краснодара"? И насколько тяжело играть на "три фронта"?

– Игра на "три фронта" дается с трудом, это особенно сказывается в конце года. Я пропустил два месяца, во многом еще и поэтому непросто было возвращаться в ритм. Но смотрю на ребят, всё у всех болит. У нас еще и столько травм в этом сезоне… Но заметно, что тяжело всем, кто играет в Европе: и "Зениту", и ЦСКА. С другой стороны, участвовать в еврокубках интересно и престижно.