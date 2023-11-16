Федор Смолов опубликовал фотографию с дочерью

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов поделился снимком с новорожденной дочерью.

15 ноября 33-летний футболист впервые стал отцом.

Фото Соцсети

Летом 2023 года Смолов женился на диджее и блогере Карине Истоминой.

Форвард с 2022 года играет за «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2024 года. За это время Смолов сыграл за команду 64 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.