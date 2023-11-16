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Сегодня, 14:47

Полузащитник «Ростова» Глебов заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«Хочется понюхать, то там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого. Кузяев решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. И вышел — вижу в этом только положительный момент», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года, в сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт 24-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
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 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
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8
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