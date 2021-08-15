Сутормин — о матче с «Локомотивом»: «Тяжелый матч с непростым соперником»
20:40
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Тяжелый матч с непростым соперником. Можно сказать, что нам действительно тяжело даются игры с «Локомотивом» в Москве. В целом — боевой матч, и, наверное, можно сказать, что счет по игре. Конечно, нам хотелось победить, но мы упустили преимущество в один гол. Будем работать дальше», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».
Футболист в этой встрече реализовал пенальти на 85-й минуте.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-15-aleksey-sutormin-khorosho-chto-zabili-plokho-chto-ne-sokhranili-preimushchestvo.htm
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