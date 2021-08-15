Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Тяжелый матч с непростым соперником. Можно сказать, что нам действительно тяжело даются игры с «Локомотивом» в Москве. В целом — боевой матч, и, наверное, можно сказать, что счет по игре. Конечно, нам хотелось победить, но мы упустили преимущество в один гол. Будем работать дальше», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

Футболист в этой встрече реализовал пенальти на 85-й минуте.