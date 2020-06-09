Федор Щербаченко: «Мусаев оказался благодарным воспитанником по отношению к Захаряку»

Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал назначение на пост помощника Мурада Мусаева в «Краснодаре» Игоря Захаряка.

— Очень хорошо, что у нас сейчас вырастают такие молодые, талантливые и порядочные тренеры, как Мусаев. При этом важно, что они не забывают тех, кто сыграл большую роль в их карьере. Мурад оказался благодарным воспитанником по отношению к Захаряку. Приятно, что Мусаев не забыл про своего наставника. Становление Мурада происходило на моих глазах, когда я был в «Краснодаре-2000». Он, будучи студентом, посещал тренировки. Захаряк устроил ему стажировку, которая в итоге затянулась, и Мусаев стал полноправным членом тренерской команды. Поначалу ему давали легкие упражнения с маленькими группами игроков, а потом подключили к тренировочному процессу команд академии.

Затем Мусаев перешел в академию «Краснодара», где заявил о себе уже как о самостоятельном специалисте. Зарекомендовал себя серьезным тренером молодежных команд. Сергей Николаевич Галицкий обратил на него внимание и сделал ставку в первой команде именно на Мусаева.

А недавнее включение Игоря Владимирович в тренерский штаб «быков» говорит о том, что Мурад про него не забыл и ценит своего наставника. Захаряк очень хорошо теоретически подкован, сильный методист. Может быть, у него не все складывалось на практике — не было громких результатов. Но, уверен, что сейчас он сможет оказать должную поддержку своему воспитаннику.

Кстати, год назад Мусаев пригласил в свой штаб еще одного тренера из той академии — Артура Оленина.

Хочется, чтобы таких примеров становилось все больше и больше. Все мы помним про триумф сборной Игоря Колыванова, в котором огромную роль сыграл Вадим Никонов. (Виталий Айрапетов)