Федор Кудряшов: "С Бердыевым пока не общался. Хочется встретиться лично"

Бывший защитник "Рубина" Федор Кудряшов в интервью "СЭ" заявил, что хотел бы лично поговорить с Курбаном Бердыевым после отъезда в Стамбул. Игрок подписал контракт с "Истанбулом" на правах свободного агента.

– Как расстались с Курбаном Бердыевым?

– Мы пока не разговаривали. По телефону не хочется – только при личной встрече. Надеюсь, она состоится.

– У вас есть тоска по "Ростову" – той команде, которая уничтожила "Аякс" и "Баварию"?

– Ностальгия приходит ко всем, кто причастен к тому составу. И к болельщикам, и к игрокам, и к персоналу. Но это уже история, ее всегда приятно вспомнить, но нужно двигаться дальше.

– Сколько раз за время работы с Бердыевым вы говорили один на один?

– Точно не скажу. Но не один или два – больше. (Сергей Егоров)

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