Федор Кудряшов: "Один вариант есть – клуб не назову"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что у него есть вариант продолжения карьеры в России. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с "Истанбулом ББ".

– Почему вы еще не подписали контракт с российской командой? Это особенности нашего рынка, ведь на вас сейчас нельзя ничего заработать?

– Это нюансы, в которые я не вникаю. Это к функционерам, посредникам, их тема. Я в нее не лезу. Может быть, это связано с возрастом, так как в России с осторожностью берут возрастных игроков (Кудряшову 32 года. – Прим. "СЭ"). Если сравнить с той же Турцией, там спокойно к этому относятся. В первую очередь смотрят на спортивную составляющую, а потом уже в паспорт. Там люди дольше играют. Можно сравнить с Италией. Там тоже очень много возрастных футболистов выступают на высоком уровне. Сейчас вот Квальярелла – лучший бомбардир чемпионата.

– У вас уже есть какой-то вариант, который обсуждаете? В прессе сообщается об интересе "Зенита "и Спартака".

– Один вариант есть – название клуба озвучивать не буду.

Весеннюю часть сезона я провел на очень хорошем уровне. Надеюсь, скоро ситуация с клубом разрешится. Но не хочу торопиться. По паспорту я возрастной, но физически чувствую себя отлично. И еще несколько лет смогу приносить пользу командам, где буду играть, а также сборной России. (Отдел футбола "СЭ")

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