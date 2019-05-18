Федор Чалов: "Приятно быть лучшим бомбардиром, попробую забить еще"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал гол в ворота "Ахмата", ставший для него 13-м в чемпионате. Чалов снова вышел вперед в гонке бомбардиров, обогнав форварда "Зенита"​ Сердара Азмуна.

– Очень сложная игра. В самом начале могли и пропустить. Самое главное, что смогли собраться во втором тайме, поменять игру, стали создавать больше моментов и в итоге победили. У команды был эмоциональный спад, было важно победить. Сегодня нам это удалось. Все рады. При этом игра была, мягко говоря, неидеальной. Самое главное сейчас, что мы победили.

– Вы снова вырвались вперед в гонке бомбардиров. Насколько важно вам в ней победить?

– Конечно, это приятно. Постараюсь и в следующей игре отличиться. Но сейчас нам нужно побеждать. (Александр Рогулев)