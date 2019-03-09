Федор Чалов: "ЦСКА очень хорошо играл в матче с "Рубином"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после разгромной победы над "Рубином" в матче 19-го тура премьер-лиги (3:0) заявил, что его команда играла хорошо. 20-летний форвард забил второй гол красно-синих в этой встрече.

- Мой гол? Был перехват в центре поля и Обляков отдал очень хорошую передачу, - сказал Чалов в эфире канала "Матч Премьер". - Мне оставалось принять мяч и попасть по воротам. Мы очень хорошо играли, провели много атак.

Забили важный первый гол - они раскрылись, и стало проще играть. Второй гол завершил игру. Мы стараемся, есть моменты, реализация 3:0 - это хорошо. Неделя после поражения от "Арсенала"? Мы забыли эту игру. Готовились к "Рубину". Сейчас каждая игра решающая.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

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