Федор Чалов: "Березуцкий шутит не хуже Дзюбы"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" отметил, что Василий Березуцкий шутит не хуже Артема Дзюбы. По его словам, над ним форвард "Зенита" в этот раз в сборной России подшучивал меньше.
– Известно, что Дзюба – главный весельчак сборной. Вам от него доставалось?
– Надо мной он шутил в меньшей степени. В этот раз больше подкалывал Ильзата Ахметова (смеется). Вообще все эти вещи мы переносим нормально. У нас в ЦСКА еще в прошлом сезоне хватало шутников. Ребята исполняли не хуже Артема. Так что тут мы люди привыкшие (улыбается).
– Имеете в виду Василия Березуцкого?
– Ну да, его.
– В "Камеди баттл" Березуцкий не уступил бы Дзюбе?
– Это точно. Не уступил бы. (Виталий Айрапетов)
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