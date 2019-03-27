Федор Чалов: "Березуцкий шутит не хуже Дзюбы"

Нападающий ЦСКА​ Федор Чалов в интервью "СЭ" отметил, что Василий Березуцкий шутит не хуже Артема Дзюбы​. По его словам, над ним форвард "Зенита" в этот раз в сборной России подшучивал меньше.

– Известно, что Дзюба – главный весельчак сборной. Вам от него доставалось?

– Надо мной он шутил в меньшей степени. В этот раз больше подкалывал Ильзата Ахметова (смеется). Вообще все эти вещи мы переносим нормально. У нас в ЦСКА еще в прошлом сезоне хватало шутников. Ребята исполняли не хуже Артема. Так что тут мы люди привыкшие (улыбается).

– Имеете в виду Василия Березуцкого?

– Ну да, его.

– В "Камеди баттл" Березуцкий не уступил бы Дзюбе?

– Это точно. Не уступил бы. (Виталий Айрапетов)

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