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Сегодня, 00:21

Источник: Файзуллаев отказался переходить в команду МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался от перехода в команду МЛС, сообщает Stadion.Uz.

По информации источника, 20-летним футболистом интересовался «Сент-Луис Сити», но футболист отклонил предложение, поскольку намерен продолжать карьеру в Европе.

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Ранее Файзуллаев вошел в число номинантов на звание лучшего молодого игрока Кубка Азии.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
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6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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