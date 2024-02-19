Источник: Файзуллаев отказался переходить в команду МЛС

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался от перехода в команду МЛС, сообщает Stadion.Uz.

По информации источника, 20-летним футболистом интересовался «Сент-Луис Сити», но футболист отклонил предложение, поскольку намерен продолжать карьеру в Европе.

Полузащитник выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Он провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять голевых передач.

Ранее Файзуллаев вошел в число номинантов на звание лучшего молодого игрока Кубка Азии.