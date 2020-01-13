Фарфан пока не обсуждал новый контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что пока не планирует возвращаться в Перу и хочет продолжить играть в Европе. Контракт 35-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.

— Летом у меня заканчивается контракт с «Локомотивом». Еще есть время обсудить новое соглашение, — приводит слова Фарфана Movistar Deportes.

Я хочу играть в Европе. Хочу продолжать выступать на высоком уровне, в сильном чемпионате, хочу еще раз сыграть в Лиге чемпионов.

Пока не планирую завершать карьеру. Хотел бы поиграть еще года два-три.

На данный момент Фарфан восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он не сыграл еще ни одного матча.