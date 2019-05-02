Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком апреля по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер московской команды.

34-летний Фарфан принял участие в четырех матчах команды в апреле, четыре гола и отдал одну голевую передачу.

– Никакой интриги. Более 70% голосов. Встречайте лучшего игрока апреля, – написано в Твиттере "Локо".

В текущем сезоне Фарфан сыграл в 25 встречах за "Локомотив", забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

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