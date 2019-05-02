Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком апреля по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер московской команды.
34-летний Фарфан принял участие в четырех матчах команды в апреле, четыре гола и отдал одну голевую передачу.
– Никакой интриги. Более 70% голосов. Встречайте лучшего игрока апреля, – написано в Твиттере "Локо".
Никакой интриги.
Более 70% голосов.
Встречайте лучшего игрока апреля 😎#ПеруанскийКороль 🇵🇪 pic.twitter.com/WP9A6xM2LT
– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 2 мая 2019 г.
Никакой интриги.
Более 70% голосов.
Встречайте лучшего игрока апреля 😎#ПеруанскийКороль 🇵🇪 pic.twitter.com/WP9A6xM2LT
В текущем сезоне Фарфан сыграл в 25 встречах за "Локомотив", забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр