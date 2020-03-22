Фанаты «Спартака» добежали из Москвы до Тулы на отмененный матч с «Арсеналом»

Два болельщика «Спартака» устроили забег из Москвы до Тулы, сообщает телеграм-канал Ofnews.

Фанаты преодолели 205-километровую дистанцию за три дня и добрались с флагом «Спартака» до стадиона «Арсенала».

Сегодня должен был состояться матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком», однако все игры турнира были перенесены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется