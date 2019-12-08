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Фанаты «Сочи» ушли с трибуны, но потом вернулись в другой сектор

18:50

Не все активные болельщики «Сочи» покинули трибуны во время матча 19-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1), сообщает журналист Владислав Зимагулов в Twitter. Ранее стало известно, что фанаты поддержали акцию протеста против действий сотрудников правоохранительных органов и покинули стадион в середине первого тайма.

Отмечается, что фанаты «Сочи» действительно покинули трибуну, но потом перешли на другой сектор.

Сочи — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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