Фанаты «Сочи» ушли с трибуны, но потом вернулись в другой сектор

Не все активные болельщики «Сочи» покинули трибуны во время матча 19-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1), сообщает журналист Владислав Зимагулов в Twitter. Ранее стало известно, что фанаты поддержали акцию протеста против действий сотрудников правоохранительных органов и покинули стадион в середине первого тайма.

Отмечается, что фанаты «Сочи» действительно покинули трибуну, но потом перешли на другой сектор.