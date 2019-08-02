Фанаты "Локомотива" признали Крыховяка лучшим игроком июля

Завершено голосование по выбору лучшего футболиста "Локомотива" в июле. Как информирует официальный сайт железнодорожников, победу одержал полузащитник Гжегож Крыховяк.

За 29-летнего поляка проголосовали 8289 человек или 49,1 процента. В июле хавбек провел четыре матча: "Локо" победил "Зенит" (3:2) в Суперкубке, а в чемпионате сыграл вничью с "Рубином" (1:1), обыграл "Тамбов" (2:1) и уступил ЦСКА (0:1).

Второе место у Алексея Миранчука, который набрал 6946 голосов – 41,1 процента. Замкнул первую тройку Дмитрий Баринов – за него отдали голоса 880 человек – 5,2 процента. Далее расположились Эдер – 511 голосов или 3,03 процента и Ведран Чорлука – 241 голос или 1,4 процента. Всего в голосовании приняли участие 16867 человек

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