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Петрушин: «У Талалаева была ситуация, когда он не поехал с командой в Грозный. Может, и в этот раз не поедет»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, сможет ли Андреей Талалаев, возглавляющий «Химки», сохранить подмосковную команду в высшей лиге.

«Когда он шел в команду, он понимал, с кем будет играть на финише сезона. Он знал, на что шел, у него контракт на пять лет. Наверное, если клуб вылетит, он останется в нем на следующий сезон. В нашем футболе редко бывают случаи, когда соглашение с тренером заключают аж на пять лет. Полагаю, что он работает достаточно спокойно, хотя им предстоит игра с «Ахматом». У него же была ситуация, когда он с «Торпедо» не поехал вместе с командой на выезд в Грозный. Может, и в этот раз не поедет (смеется). Если он возьмет максимум очков в следующих матчах, то зацепится за зону стыков, если хотя бы раз крупно уступит, то шансов на сохранение прописки не останется», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Петрушина.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле это года. 50-летний специалист уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 26 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114593_petrushin_talalaev_mojet_opyat_ne_poehat_v_groznyiy
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Факел» стал лидером РПЛ по числу болельщиков на выездных играх
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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