«Факел» расторг контракт с защитником Мастерным

«Факел» объявил об уходе защитника Владислава Мастерного. Контракт с 29-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию.

Мастерной играл за воронежцев с июля 2019 года. Он провел за клуб 157 матчей, забил 1 гол и сделал 14 результативных передач. В этом сезоне на его счету 12 матчей.

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.